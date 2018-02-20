На Франківщині розшукують безвісти зниклу жінку. ФОТО

Рожнятівським відділом поліції встановлюється місце перебування безвісти зниклої Пліш Ірини Петрівни, 1965 р. н., жительки Ясеня Рожнятівського району, яка 17 лютого о 6:30 вийшла з дому і по цей час місце перебування її невідоме.

Про це повідомляє Сектор комунікації ГУ НП в Івано-Франківській області, пише Дзеркало Коломиї.

Прикмети розшукуваної: на вигляд 50 років, ріст 160-165 см, волосся темне, середньої статури, обличчя кругле.

Була одягнена в хутрову шапку жовтого кольору, півшубу коричневого кольору, чорні штани, чорні шкіряні зимові чоботи. Жінка хворіє психічними розладами.

Рідні повідомили, що вона вийшла з дому і пішла на автобусну зупинку, щоб поїхати до обласного центру і не повернулася.

Про будь-яку відому інформацію просять повідомляти за телефонами “102”, 067 3421322, 0976469731, (03474) 2-03-57 – чергова частина Рожнятівського ВП ГУНП в області.