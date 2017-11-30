На Франківщині розшукують 38-річного чоловіка, який зник наприкінці вересня. ФОТО

Тисменицьким ВП ГУНП в Івано-Франківській області встановлюється місце перебування безвісти зниклого громадянина України Грималюка Івана Васильовича, 04.06.1979 р. н., уродженця Тисмениці Івано-Франківської області.

Про це повідомляє сектор комунікації ГУ НП в Івано-Франківській області, пише Дзеркало Коломиї.



У кінці вересня чоловік пішов з дому і по цей час місце перебування його невідоме. Чоловік веде антигромадський спосіб життя. Останній раз розшукуваного бачили в Івано-Франківську поблизу Ратуші, де він жебракував.

Опис: зріст 170 см, волосся коротке темне, обличчя довге, очі голубого кольору, ніс прямий.

Надмірно вживає алкогольні напої.

Про будь-яку відому інформацію просять повідомляти за телефонами: 102, (03436)2-12-02, 099 050 35 97– чергова частина Тисменицького ВП ГУНП в Івано-Франківській області.