На Франківщині розпочався щорічний Міжнародний фестиваль “Коляда на Майзлях”. ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ

У храмі Царя Христа монастиря отців Василіян Української Греко-Католицької Церкви м. Івано-Франківська сьогодні розпочався ІХ Різдвяний фестиваль “Коляда на Майзлях”.

Розпочався фестиваль з Архієрейської Божественної Літургії за участю Архієпископа та Митрополита Івано-Франківського Володимира Війтишина. Обласне телебачення “Галичина” транслює фестиваль у прямому ефірі, пише Курс.

Програма фестивалю:

8 січня:

12.00 – Архієрейська Літургія за участі колективів парафії та урочисте відкриття фестивалю. (Храм Царя Христа монастиря оо. Василіян УГКЦ)фестивальПрикарпаттяРіздвосвятаколяда“Коляда на Майз

9 січня:

16.00 – Концертна програма за участі гостей фестивалю (Вічевий майдан).

18.00 – Сольні виступи колективів.

11-12 січня

18.00 – Сольні виступи колективів.

13 січня:

15.00 – Концерт колективів (Вічевий мадан).

18.00 – сольні виступи колективів.

14 січня:

16.00 – заключний гала-концерт.

18.00 – Спільна коляда на повір`ї монастиря.

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