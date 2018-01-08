На Франківщині розпочався щорічний Міжнародний фестиваль “Коляда на Майзлях”. ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ

У храмі Царя Христа монастиря отців Василіян Української Греко-Католицької Церкви м. Івано-Франківська сьогодні розпочався ІХ Різдвяний фестиваль “Коляда на Майзлях”.
Розпочався фестиваль з Архієрейської Божественної Літургії за участю Архієпископа та Митрополита Івано-Франківського Володимира Війтишина. Обласне телебачення “Галичина” транслює фестиваль у прямому ефірі, пише Курс.
Програма фестивалю:
8 січня:
12.00 – Архієрейська Літургія за участі колективів парафії та урочисте відкриття фестивалю. (Храм Царя Христа монастиря оо. Василіян УГКЦ)фестивальПрикарпаттяРіздвосвятаколяда“Коляда на Майз
9 січня:
16.00 – Концертна програма за участі гостей фестивалю (Вічевий майдан).
18.00 – Сольні виступи колективів.
11-12 січня
18.00 – Сольні виступи колективів.
13 січня:
15.00 – Концерт колективів (Вічевий мадан).
18.00 – сольні виступи колективів.
14 січня:
16.00 – заключний гала-концерт.
18.00 – Спільна коляда на повір`ї монастиря.
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