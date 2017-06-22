На Франківщині протягом місяця в ДТП постраждали 4 велосипедисти

На Прикарпатті протягом червня внаслідок наїзду автомобіля постраждали четверо велосипедистів, двоє з яких неповнолітні.

Серед травмованих у цьому місяці прихильників велотранспорту – 17-річний івано-франківець, 14-річний богородчанець та 58-річна мешканка Косівщини. Про це повідомляє прес-служба ГУ НП Івано-Франківської області.

Також 21 червня близько 10 год на Тлумаччині внаслідок ДТП постраждав 19-річний велосипедист. Як наразі встановили, 37-річна місцева жителька, керуючи автомобілем “Шкода Октавіа”, не вибрала безпечної швидкості руху та не врахувала дорожню обстановку. Через це на заокругленій ділянці дороги з обмеженою оглядовістю не змогла уникнути наїзду на велосипедиста, який виїхав із прилеглої вулиці.

У результаті ДТП хлопець отримав забої голови, руки та хребта, а також закриту черепно-мозкову травму. Постраждалого каретою швидкої медичної допомоги доставили до лікарні.

Поліцейські вкотре наголошують, що велосипедисти – особливо вразлива категорія учасників дорожнього руху і на це слід зважати як самим любителям велосипедної їзди, так і водіям автотранспорту.

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