На Франківщині проходять зйомки містичного трилера “Морена”. ФОТО

У центрі сюжету – любовний трикутник, чоловік та дві дівчини, одна з яких – відьма. Орієнтуються творці кінострічки на публіку до 35 років, адже історія сучасна і близька багатьом.

Зйомки спочатку планували проводити в Поліссі, але режисер фільму переконався, що ідеальна локація для фільму – саме Карпати, пише ГК.

“Це молодіжна історія, і наше основне завдання – щоб ніхто не сумував у залі. Не хочу ефекту розчарування. Планувалося провести зйомки на Поділлі, але я знайшов в Микуличині те, що хотів бачити в кадрі”, – розповідає продюсер та сценарист стрічки Сергій Альошечкін.

Фільм зніматимуть у Микуличині, в Чернівецькій області, а також в павільйоні у столиці.

Одну з головних ролей виконує Ірина Громадська. Вона переконує, що не лякає її ані містична роль, ані наявність еротичних сцен.

“У цій ролі мені подобається моє тіло, не лякає те, що будуть еротичні сцени. Зовсім цього не боюся, але, думаю, це буде складно”, – ділиться юна акторка.

Таїсія-Оксана Щурук своєю героїнею також захоплена і відчуває, що вони близькі, хоча так само має певне хвилювання, адже, хоч і має за плечами досвід зйомок у серіаліті “Київ вдень та вночі”, у повнометражному фільмі знімається вперше.

“Я завершила попередні зйомки і не знала, куди далі податися. Менш як місяць пройшов, і мені запропонували зайнятися цим. Мені ж лише 18 років, потрапити у 18 років у кіно – це великий крок уперед”, – ділиться Тая.

Натхненний зйомками і продюсер фільму “Морена” Генадій Богук. Заохочує, розповідає, запал режисера – його вистачить на всю країну. Вдячний підтримці Держкіно і не приховує – і вони, й інвестори хочуть заробити, хочуть вдалого прокату для кіно, можливо, не лише в Україні.

Робота над фільмом у Микуличині триватиме 7 днів, бюджет стрічки – 39 млн грн. Загалом зйомки завершать у кінці серпня, а на великих екранах фільм має з’явитися вже у лютому-березні наступного року.