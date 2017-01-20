На Франківщині прогнозують підвищення цін на хліб

На Прикарпатті очікують підвищення цін на продукти харчування, у тому числі й на хліб.

Про це ТРК “3 студія” повідомив голова Асоціації хлібопекарів області Ростислав Кукурудз.

“Якщо говорити окремо про хліб, то він буде дорожчати, як і всі продукти, всі ціни будуть підніматися. Жодна ціна не піде вниз, це треба чітко розуміти. Є процес інфляції, обезцінення національної валюти. Ці два фактори і викличуть підвищення цін. Я прогнозую відсотків 10-15 у найближчі півроку – 9 місяців.

Останньою є тенденція подорожчання борошна. Навіть створювався дефіцит борошна. А чому він створювався? Тому, що експортна ціна була вища за ціну внутрішню, і виробники, які мали цей експорт, старалися цей продукт продати в ту ж Молдову. Я знаю франківських виробників, які туди і продавали. Вони пропонували на українському ринку ту ж експортну ціну.

У тому році ми мали рекордний урожай зернових. А як сприятиме нашим хліборобам погода цього року – залишається тільки очікувати і сподіватися на нове жито. Ми сьогодні не можемо ще нічого прогнозувати“, – зазначив Ростислав Кукурудз.

