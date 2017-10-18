На Франківщині поліція знищила цілий арсенал боєприпасів. ФОТО

Щороку прикарпатські правоохоронці вилучають з незаконного обігу десятки зразків різноманітної вогнепальної і холодної зброї, боєприпаси, що були речовими доказами у кримінальних справах та зброю, яку мешканці області здали добровільно.

17 жовтня на полігоні навчального центру “Лисець”поліціянти спалили близько 58 тисяч боєприпасів різного калібру, інформує “Дзеркало Коломиї“з посиланням на прес-службу Головного управління Нацполіції.

Таке знищення зброї та боєприпасів правоохоронцями проводиться щоквартально під наглядом спеціальних комісій.

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