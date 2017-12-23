На Франківщині поліція викрила групу шахраїв, які збували “ліки від усіх хвороб”. ФОТО

На Франківщині поліція викрила групу шахраїв, які збували “ліки від усіх хвороб”....

До складу злочинної організації входили понад 40 осіб. Між ними були розподілені ролі: у “фірмі” працювали регіональні кол-центри, частина зловмисників виконувала роль “лікарів”, інші здійснювали доставку “препаратів” ошуканим людям.

Поліцейські встановили, що стійка злочинна організація діяла протягом 2014-2017 років. Крім того, правоохоронці встановили організатора цього “бізнесу”, 35-річного киянина, а також процес створення “фірми” та всі ланки цієї злочинної організації, повідомили у департаменті комунікації Національної поліції України, пише КУРС.

Зокрема, стало відомо, що ще в 2012 році киянин з кількома спільниками створили кілька фірм. Ці суб’єкти господарювання начебто виробляли або продавали препарати для лікування тяжких і навіть невиліковних хвороб. Клієнтами шахраїв ставали люди переважно похилого віку.

Зловмисники налагодили діяльність кількох кол-центрів та філіалів у Києві, Івано-Франківську та Житомирі. Шахраї теефонували потенційним жертвам під виглядом іноземних лікарів. Імітуючи іншомовний акцент, вони переконували людей у наявності у них тяжких хвороб, а відтак – і в необхідності придбати ліки від цих недуг.

“Ліки” клієнтам розносили кур’єри. Вони додатково консультували ошуканих людей щодо чудодійних властивостей “препаратів”. Під виглядом дорогих іноземних препаратів продавали дешеві вітчизняні аналоги або ж біологічно активні добавки.

21 грудня правоохоронці провели 76 обшуків. Під час обшуків вилучено флеш-носії, оптичні та жорсткі комп’ютерні диски з інформацією про господарську діяльність зловмисників. Також виявлено інформацію про потерпілих осіб, яким збували біологічно активні добавки та записи отриманих прибутків.

Крім того, виявлено та вилучено інструкції щодо поведінки реалізаторів із потерпілими, кошти в національній та іноземній валюті, пластикові баночки з біологічно активними добавками.

За час діяльності злочинної організації жертвами зловмисників стали близько 1200 людей. Упродовж п’яти років лише п’ятьом громадянам зловмисники спричинили збитки на суму понад 1,8 мільйона гривень, видуривши в них від 60 тисяч до понад 600 тисяч гривень. Точну кількість постраждалих та повну суму збитків встановлюватимуть слідчі.