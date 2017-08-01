На Франківщині поліція розшукує вбивцю фермера

27 липня в селі Залужжя Рогатинського району на території фермерського господарства знайшли мертвим 65-річного чоловіка з різко вираженими гнійними змінами.

Сьогодні, 1 серпня, під час прес-конференції начальник Національної поліції в Івано-Франківській області Віктор Шкутов розповів, що наразі правоохоронцям не вдалося знайти вбивцю чоловіка, проте є напрацювання по цій справі і вже скоро вони планують вийти на злочинця, повідомляє Фіртка.



Відомо, що загиблому завдали важкі тілесні ушкодження, які призвели до смерті.

Убитий – мешканець села Явче, був головою фермерського господарства в селі Залужжя. Останній раз він виходив на зв’язок з своєю дружиною в суботу, 22 липня. З того часу він не повертався додому та не виходив на зв’язок.

25 липня дружина загиблого звернулася в поліцію із заявою про зникнення чоловіка.

Місцеві мешканці розповіли, що чоловіка знайшли мертвим на смітнику з пакетом на голові та слідами насильницької смерті.

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