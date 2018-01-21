На Франківщині під колесами автомобіля загинув пішохід

19 січня між селами Устя та Орелець Снятинського району сталася смертельна ДТП.

Водій 1997 року народження, місцевий житель, вчинив наїзд на пішохода. Потерпілий — громадянин 1960 року народження, житель Красноставців, пише МІСТО з посиланням на Управління з питань цивільного захисту ОДА.

Встановлено, що чоловік переходив дорогу у невстановленому та в неосвітленому місці справа на ліво відносно руху автомобіля. Внаслідок наїзду пішохід від тілесних ушкоджень помер на місці події.

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