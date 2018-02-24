На Франківщині перекинувся мікроавтобус

Сьогодні, 24 лютого, сталася аварія поблизу Острині Тлумацького району.

Очевидці події повідомили про ДТП у телеграм-чаті спільноти “Auto Life IF“, пише МІСТО.

За їхніми словами, синій мікроавтобус лежить перекинутий у кюветі.

На місці автопригоди працює поліція та швидка допомога.

Як повідомила МІСТУ речниця ГУНП в Івано-Франківській області, за попередніми даними, водій не впорався з керуванням і з`їхав у кювет. Автомобіліст отримав легкі травми, а пасажир автівки не постраждав.

До слова, вчора в області значно погіршились погодні умови. Мокрий сніг та мороз призвели до утворення на автомобільних дорогах ожеледиці.