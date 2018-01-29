На Франківщині перекинулося авто – троє постраждалих, серед яких іноземець

28 січня близько 17.00 год. 27-річний водій БМВ, вінничанин, рухаючись з Поляниці Яремчанської міськради до Вінниці, поблизу Поточища Городенківського району не справився з керуванням і допустив перекидання автомобіля в кювет.

Про це повідомили в Управлінні ЦЗ Івано-Франківської ОДА, пише Дзеркало Коломиї.

Внаслідок ДТП до Городенківської ЦРЛ з черепно-мозковими травмами госпіталізовано водія та 2-х пасажирів, серед яких 45-річний громадянин США та 21-річна перекладачка, жителька Вінниці.

Стан потерпілих середньої важкості, загрози життю немає.