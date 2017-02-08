На Франківщині перекинулася вантажівка з деревиною – загинув 55-річний пасажир

За попередньою інформацією, 55-річний мешканець Надвірнянщини отримав смертельні тілесні ушкодження внаслідок перекидання автомобіля “Урал” на гірській дорозі, яке трапилося 7 лютого близько 15 год 40 хв біля села Пасічна.

Як наразі відомо, 28-річний мешканець Надвірнянського району, керуючи вантажним автомобілем “УРАЛ 430” із причепом, під час спуску по заокругленій ділянці гірської автодороги не впорався з керуванням, з’їхав з проїзної частини праворуч, де допустив перекидання автомобіля та завантаженого деревиною причепа, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Відділ управління превентивної діяльності ГУНП в Івано-Франківській області.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди пасажир автомобіля від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події.

Працівники поліції в ході розпочатого за цим фактом кримінального провадження встановлюють усі подробиці аварії зі смертельним наслідком.

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