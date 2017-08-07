На Франківщині пенсіонерка віддала шахраям усі заощадження, щоб “викупити внучку з в’язниці”

Вчора, 6 серпня, до Долинського ВП за допомогою звернулася 40-річна жінка, яка повідомила, що її бабуся стала жертвою шахраїв.

Заявниця розповіла, що 6 серпня близько 19:00 год. на домашній телефон її 85-річної бабці зателефонував невідомий і, представившись далеким родичем, повідомив про те, що її онучка скоїла ДТП.

Щоб уникнути відповідальності, сказав, потрібно заплатити 3000 доларів США. Схвильована жінка зібрала усі свої заощадження в сумі 1000 доларів США, 400 Євро і 20 000 гривень та передала невідомому чоловікові, котрий підійшов до будинку.

Лише після цього пенсіонерка зателефонувала та дізналася, що з онукою усе гаразд і в жодне ДТП вона не потрапляла, повідомили у секторі комунікації ГУ Нацполіції в області.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

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