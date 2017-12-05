На Франківщині невідомі жорстоко побили 20-річного члена Радикальної партії

Сьогодні о 10:45 до Калуського відділу поліції надійшло повідомлення від фельдшера, що до Калуської ЦРЛ з тілесними ушкодженнями госпіталізували 20-річного калушанина.

Про це повідомляє сектор комунікації ГУ Нацполіції в області, пише Дзеркало Коломиї.



У лікувальний заклад виїхала слідчо-оперативна група, яка опитала потерпілого. Двадцятирічний чоловік пояснив, що п’ятого грудня, близько 7 год. ранку, на одній із вулиць Калуша його побили двоє невідомих, після чого втекли з місця події.

Медики діагностували у потерпілого тілесні ушкодження у вигляді струсу головного мозку та саден лобної ділянки голови.

Наразі молодий чоловік, який є членом Радикальної партії Олега Ляшка, перебуває на лікуванні.

Наразі поліція встановлює осіб нападників.

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