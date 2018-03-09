На Франківщині невідомі масово підпалюють сміттєві контейнери

Дев’ятий випадок пожежі у комунальних смітниках Івано-Франківська за останні два тижні зафіксували рятувальники.

Вчора вдень, о 15.05, в Івано-Франківську на вулиці Залізнична горіло сміття. Пожежа сталася в сміттєвому контейнері на площі 3 м кв, пише Курс.

Причина виникнення пожежі та збитки встановлюються.

Поліція розшукує паліїв.

Нагадаємо, в Івано-Франківську підпалили вісім смітників за останні два тижні. На останній оперативній нараді у міського голови працівники АТП-0928 назвали те, що відбувається з контейнерами, “масовими підпалами”. Палять нові контейнери.

Нагадаємо, поліція спіймала зловмисника, який підпалював ліфти на Франківщині.