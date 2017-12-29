На Франківщині на збуті наркотиків викрили приватного лікаря. ФОТО

Співробітники Управління протидії наркозлочинності ГУ НП в області спільно з прокуратурою у рамках розпочатого кримінального провадження викрили злочинну діяльність приватного лікаря, який займався збутом лікарських, психотропних та наркотичних засобів.

Про це повідомляє сектор комунікації ГУ НП в області, пише Дзеркало Коломиї.



27 грудня під час обшуків в робочих кабінетах та по місцю проживання підозрюваного оперативники вилучили 43 тис. грн, виручені за збут вищевказаних засобів, та понад 30 таблеток лікарського препарату з вмістом психотропних речовин.

Наразі вирішується питання про оголошення зловмиснику підозри у скоєнні кримінального правопорушення та обрання міри запобіжного заходу.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження.

Зловмиснику загрожує від шести до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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