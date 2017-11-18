На Франківщині молодик бризнув в очі водієві маршрутки газовим балончиком

Інцидент трапився сьогодні зранку на вулиці Миколайчука в Івано-Франківську. Водій маршрутного автобуса №32 зробив зауваження хлопцю, який переходив дорогу в невстановленому місці.

Між ними відбувся конфлікт, після чого молодик бризнув йому в обличчя газовим балончиком, повідомляє Місто.

Водій отримав опік очей і продовжувати вести маршрутний автобус не міг. На погане самопочуття скаржилися і пасажири. Молодик з місця конфлікту зник.

На місце викликали патрульну поліцію. Правоохоронці встановили ймовірне місцепроживання молодика, але вдома його не застали. Також пропатрулювали прилеглі території. На місце викликали слідчих, оскільки водія маршрутки госпіталізували.

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