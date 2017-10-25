На Франківщині мікроавтобус з’їхав з дороги і завис над прірвою

24 жовтня ввечері до рятувальників Яремчі надійшло повідомлення, що на вул. Свободи біля кафе “Зелений гай” вантажний мікроавтобус Volkswagen Transporter з’їхав з центральної дороги та завис над прірвою.
Про це повідомили в Управлінні ЦЗ Івано-Франківської ОДА, пише Дзеркало Коломиї.
Рятувальники за допомогою тросу та пожежного автомобіля витягнули транспортний засіб на дорогу.
Травмованих внаслідок даної події немає.
Читайте також: На Франківщині рятувальники цілу ніч шукали жінку, яка заблукала в лісі. ФОТО