На Франківщині майже місяць розшукують зниклого чоловіка. ФОТО

Калуським ВП ГУНП в Івано-Франківській області встановлюється місце перебування безвісти зниклого громадянина України Мельника Зіновія Михайловича 17.09.1945 р. н., уродженця с. Середній Бабин, Калуського району, який 12 грудня 2017 року близько 6:00 год. вийшов з дому і по цей час місце перебування його невідоме.

Про це повідомляє сектор комунікації ГУ НП в Івано-Франківській області, пише Дзеркало Коломиї.



Був одягнутий: спортивні штани синього кольору, светр зеленого кольору, шапка вушанка воєнного зразка.

Чоловік має розлади зі здоров’ям, частково втрачає пам’ять.

Про будь-яку відому інформацію просимо повідомляти за телефонами 102, 067 344 40 33– чергова частина Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області.