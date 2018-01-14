На Франківщині ледь не замерз чоловік. ФОТО

13 січня в реанімаційне відділення Городенківської центральної районної лікарні доставили Василя Дзидзу – 78-літнього жителя Рашкова Городенківського району.

У літнього чоловіка діагностували загальне переохолодження, обмороження рук та ніг другого-третього ступеня. Постраждалий знаходиться у важкому стані, повідомляє Галицький кореспондент з посиланням на управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

Нагадаємо, 11 січня о 8:30 чоловік вийшов з дому та пішов до села Олієво-Королівка, після чого зник.

Правоохоронці та рятувальники шукали його два дні – і врешті-решт знайшли.