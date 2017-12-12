На Франківщині катастрофічно бракує кадрів

Сьогодні, 12 грудня, в обласному центрі на засіданні депутатської комісії з питань бюджету говорили про малі зарплати.

Голова бюджетної комісії, власник друкарні “Місто НВ” Роман Онуфріїв розповів, що в нього дуже складне виробниче підприємство. Тож вони намагаються ставити нормальні зарплати, проте це не стримує людей, вони звільняються, пише Галицький кореспондент.

“Молоді хлопці переважно віком 30-40 років, і їх втримати нічим не можливо”, – акцентує Онуфріїв.

Депутати зійшлися на тому, що багато хто з франківців зараз їздить на заробітки, а франківські підприємці не можуть їх стримати нічим.

Як розповів Сергій Палійчук, зараз настільки велика проблема з кадрами, що забудівники дійшли до того, що залишають людей на зимовий період на зарплату (попри те, що роботи нема взагалі), лиш би люди не звільнялися. Бо, якщо звільняться, то навесні настане питання: як назад зібрати працівників?

“В Польщі середній рівень зарплати це 15 тис. грн, – додав Роман Онуфріїв, – і я думаю, що ми до таких зарплат теж дійдемо, бо немає варіантів. Але інша тема в тому, що інфляція почнеться. Бо якщо виростуть зарплати, то виростуть податки, ПДВ. Це з одного боку й добре, але ми будемо мати постійний ріст всіх цін”.

А заступник міського голови Івано-Франківська Богдан Білик додав, що торік за межі міста виїжджало 18 тисяч осіб, а за 10 місяців 2017 року виїхало уже 22 тисячі.

А на думку депутата Руслана Терешка, можна й вдома знайти нормальну роботу з достойною зарплатою.

Навіть якщо зарплата й нижча, то вона нижча не набагато, але ж ти сидиш вдома, бачиш щодня дітей.

“Я вважаю, що чоловіки втікають від жінок. Каже їй, що копійку привезе і їде”, – підтримав його Онуфріїв.