На Франківщині хулігани зірвали з магазину вивіску. ВІДЕО

Вночі з 19 на 20 жовтня з франківського сервісного центру “UpDate” хулігани зірвали дорогу вивіску.

Як видно на відео, вулицею йшла компанія молодих людей, один з хлопців підійшов і просто зірвав табличку, пише Галка.

Власник сервісного центру Ігор Мацук звернувся у поліцію.

Також працівник “UpDate” повідомив Галці, що підприємець обіцяє винагороду за інформацію про хуліганів.

Номер телефону: 0957032662



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