На Франківщині горів мікроавтобус, який віз пасажирів до Коломиї

11 листопада о 12:34 у Клубівцях Тисменицького району на автодорозі “Івано-Франківськ – Тернопіль” горів пасажирський мікроавтобус “Renault”, що здійснював нерегулярні перевезення з Чорткова Тернопільської області до Коломиї.

Про це повідомили в Управлінні ДСНС області, пише Дзеркало Коломиї.

Вогнем пошкоджено моторний відсік, електропроводку транспортного засобу.

Попередня причина пожежі – коротке замикання електропроводки.

Як повідомлялося, у Коломиї через куріння виникла пожежа – загинув чоловік.

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