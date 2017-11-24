На Франківщині горіли дача і літня кухня – пожежники врятували житлові будинки і автомобілі

На Франківщині горіли дача і літня кухня – пожежники врятували житлові будинки...

За минулу добу на Прикарпатті виникло 3 пожежі.

Про це повідомили в Управлінні ДСНС області, пише Дзеркало Коломиї.

23 листопада о 13:47 у Павлівці Тисменицького району сталось загорання дачного будинку на території садівничого товариства “Машинобудівник”. Вогнем знищено покриття будівлі, речі домашнього декору, ліжко та меблі. Причина виникнення пожежі встановлюється.

О 18:15 в селі Брошнів Осада Рожнятівського району виникла пожежа господарської будівлі. Вогнем пошкоджено покриття будівлі, знищено речі домашнього вжитку. На пожежі врятовано житловий будинок. Попередня причина виникнення пожежі – коротке замикання електропроводки.

24 листопада о 2:32 у Долині на вулиці Данила Галицького сталось загорання господарської будівлі (літня кухня). Вогнем пошкоджено кімнату та покриття будівлі, знищено речі домашнього вжитку.

На пожежі врятовано житловий будинок та два легкові автомобілі. Причина виникнення пожежі встановлюється.

Читайте також: На Франківщині біля торгового центру стався вибух – постраждав чоловік.