На Франківщині для бригад екстреної медичної допомоги придбають 140 планшетів

Вчора Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації оголосив відкриті торги із закупівлі навігаційного оснащення для бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги та віддалених структурних підрозділів.

Про це повідомляється на сайті Prozorro, пише МІСТО.

Згідно тендерної документації, в Департаменті хочуть придбати 82 комплекти навігаційного оснащення бригади, в складі якого планшет (діагоналлю 7 д.), відеореєстратор та GPS трекер. Також ще 38 планшетів з такими ж параметрами та з відеореєстраторами. Окрім цього, тендером передбачено придбання 20 комплектів навігаційного оснащення для віддалених структурних підрозділів, в складі якого повинен бути лише планшет (діагоналлю 10 д.)

Навігаційне оснащення повинно забезпечувати цілодобовий зв’язок між диспетчерами напрямку та бригадами Е(Ш)МД за різних погодних умов та бути пристосовані до транспортування.

Для придбання комплектів у Департаменті передбачили 2 173 729 грн.