На Франківщині чоловік пограбував дідуся своєї дівчини

У Рожнятові до поліції звернувся 72-річний мешканець одного із сіл району, який розповів, що з його будинку вкрали близько трьох тисяч гривень.

Про це повідомляє прес-служба нацполіції, пише “Дзеркало Коломиї“.

Виявилось, що крадієм був 24-річний співмешканець внучки потерпілого. Його вже притягували до кримінальної відповідальності.

Чоловік скористався моментом, коли потерпілий з онукою порались по господарству. Він витягнув з кишені куртки господаря гроші та пішов з дому.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів або громадські роботи від вісімдесяти до двохсот сорока годин, чи виправні роботи до двох років, або арешт до шести місяців, чи позбавлення волі до трьох років.