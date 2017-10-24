На Франківщині чоловік 12 років переховувався від слідства

Прокуратура передала до суду справу щодо прикарпатця, який 12 років переховувався від слідства, за вживання наркотиків на території ліцею.

Обвинувачений у вересні 2005 року спільно із друзями вживав на території ліцею в місті Долина наркотичний засіб – канабіс, повідомляє прес-служба прокуратури.

Щоб уникнути кримінальної відповідальності за вказаний злочин зловмисник покинув територію України, у зв’язку із чим був оголошений у міжнародний розшук.

У вересні 2017 року чоловіка під час перетину кордону було затримано та в подальшому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Відповідно до санкції статті, йому загрожує до 3 років позбавлення волі.

Читайте також: На Івано-Франківщині затримали студента з марихуаною та пакетами для фасування. ФОТО