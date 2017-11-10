На Франківщині чиновники під приводом будівництва майданчиків привласнили понад 200 тис. грн

Упродовж 2015-2016 років сільський голова, депутат сільської ради та директор комунального підприємства одного з сіл області під приводом будівництва спортивних майданчиків, шляхом внесення недостовірних відомостей в акти виконаних робіт, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи державними коштами в сумі понад 200 тис. грн.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Івано-Франківської області, пише Дзеркало Коломиї.

Наразі досудове розслідування завершене, обвинувальний акт скеровано до суду.

Вказаним особам загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.

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