На Франківщині чиновник вимагав $ 2100 хабара

Працівники обласної поліції та СБУ спільно з місцевою прокуратурою та керівництвом ДАБІ викрили на вимаганні $2100 хабара керівника одного із структурних підрозділів Управління державної архітектурно-будівельної інспекції в області.

Про це повідомляє СК ГУНП в області, пише Дзеркало Коломиї.

Чиновник вимагав гроші в однієї з будівельних фірм міста за сприяння у продовженні строку дії на виконання будівельних робіт та непроведення перевірки діяльності після поновлення ліцензії.

На даний час тривають першочергові слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Зазначену особу затримано та вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.