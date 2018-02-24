На Франківщині чиновник вимагав $ 2100 хабара

Працівники обласної поліції та СБУ спільно з місцевою прокуратурою та керівництвом ДАБІ викрили на вимаганні $2100 хабара керівника одного із структурних підрозділів Управління державної архітектурно-будівельної інспекції в області.
Про це повідомляє СК ГУНП в області, пише Дзеркало Коломиї.
Чиновник вимагав гроші в однієї з будівельних фірм міста за сприяння у продовженні строку дії на виконання будівельних робіт та непроведення перевірки діяльності після поновлення ліцензії.
На даний час тривають першочергові слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Зазначену особу затримано та вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.