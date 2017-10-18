На Франківщині через безхатьків горів підвал багатоповерхівки

18 жовтня о 5:21 в Івано-Франківську на вулиці Довженка виникла пожежа в підвальному приміщенні 9-поверхового житлового будинку.

Вогнем знищено матрац, побутове сміття в підвальному приміщенні, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Управління ДСНС області.



На пожежі врятовано двох осіб без постійного місця проживання.

Причина виникнення пожежі – необережне поводження з вогнем при курінні осіб без постійного місця проживання.

Нагадаємо, у пожежі на Франківщині загинув чоловік.

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