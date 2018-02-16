На Франківщині боротимуться з несплатою аліментів

На Івано-Франківщині створили штаб по боротьбі з несплатою аліментів.

Про це повідомив під час прес-конференції в Івано-Франківську заступник Міністра юстиції України з питань європейської інтеграції Сергій Петухов, пишуть Версії.

Минулого року була прийнята на законодавчому рівні ініціатива Міністерства юстиції щодо посилення відповідальності за несплату аліментів.

“Це є нашим пріоритетом, тому, що по всій країні є більше 500 тисяч проваджень у випадку несплати аліментів одним із батьків”, – відзначив Сергій Петухов.

Політик повідомив, що виконавча служба зараз має додаткові важелі впливу на боржників, які не бажають сплачувати аліменти. Це, зокрема, тимчасове обмеження у праві виїзду за кордон, заборона користуватись транспортними засобами.

Це також може бути можливість залучення до суспільно корисних робіт і спрямування грошей, які виплачуються за таку роботу, на сплату аліментів.

Крім того, є публікація реєстру неплатників аліментів і будь-хто може перевірити, чи немає певна особа заборгованості за аліменти.

“Сподіваємось, що такий суспільний тиск додатково буде впливати на те, щоб батьки пам’ятали про свій обов’язок щодо своїх дітей, щоб не залишати маленький українців без належної їм матеріальної підтримки”, – акцентував заступник Міністра юстиції України.

Відомо, що в Івано-Франківській області є понад 8 тисяч проваджень щодо несплати аліментів.

“Вчора, 15 лютого, було створено оперативний штаб по роботі з аліментами. До нього увійшли керівники всіх відділів районних державних виконавчих служб та керівництво управління. Також залучені представники поліції, соціальних органів і створено гарячу лінію”, – додав Андрій Гайда, в.о. начальника Головного територіального управління юстиції в Івано-Франківській області.