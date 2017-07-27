На Франківщині БМВ збило велосипедиста – чоловік в реанімації

Вчора, 26 липня, близько 10.00 год. 39-річний водій, мешканець Хмельницької області, керуючи автомобілем BMW 525D, в с. Устя Снятинського району не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку та допустив наїзд на 72-річного велосипедиста, місцевого мешканця.

Про це повідомили в Управлінні ЦЗ Івано-Франківської ОДА, пише Дзеркало Коломиї.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди велосипедист отримав тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми, струсу головного мозку, перелому основи черепа, з якими доставлений в реанімаційне відділення Снятинської ЦРЛ.

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