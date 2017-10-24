На Франківщині батько з сином побили та пограбували чоловіка

У поліцію на Городенківщині звернувся 53-річний місцевий житель з повідомленням про те, що до його будинку увірвались двоє місцевих жителів та побивши, заволоділи його мобільним телефоном.

Отримавши повідомлення, правоохоронці виїхали на місце події та проведеними розшуковими заходами встановили та затримали осіб, причетних до скоєння грабунку. Ними виявились 64-річний батько та 39-річний син, раніше судимий за аналогічний злочин, інформує “Дзеркало Коломиї“.



Як з’ясувалося, 21 жовтня ввечері чоловіки шляхом пошкодження вхідних дверей проникли до житлового будинку потерпілого. Молодший із зловмисників побив заявника, а саме наніс декілька ударів руками та ногами по тілу потерпілого, внаслідок чого спричинив тілесні ушкодження у вигляді забою правої вискової ділянки, гематом, забоїв обох плечових ділянок, забою грудної клітки з множинними гематомами, забою та гематоми правої гомілки. Після побиття чоловіки привласнили його мобільний телефон і втекли.

Свої дії зловмисники пояснили давнім конфліктом: нібито заявник колись у батька забрав мобільний пристрій, тож у такий спосіб вони вирішили звести порахунки.

Молодшого із грабіжників затримано. Вирішується питання про оголошення підозри у вчиненому злочині та обрання міри запобіжного заходу.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років. Проводиться слідство.

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