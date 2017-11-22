На Франківщині автомобіль збив пішохода і втік – водія знайшли. ФОТО

Увечері 21 листопада на вулиці Надрічній в Івано-Франківську невідомий автомобіль збив 26-річного чоловіка, потерпілого при свідомості шпиталізували.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Івано-Франківська, пише Дзеркало Коломиї.

На місці ДТП патрульні нікого не застали. Згодом з’ясували, що до наїзду на пішохода може бути причетний автомобіль Nissan 200 на іноземній реєстрації. Через кілька годин на вулиці Заклинських у дворі поліціанти виявили автомобіль, який зник з місця пригоди.

Вже вранці патрульні встановили, що водіям автомобіля Nissan 200 є 42-річний іванофранківець. Він зізнався поліціантам, що був за кермом автомобіля у момент ДТП. Розповів, що на вулиці Надрічній наїхав на пішохода поза переходом. Зупинився, викликав “швидку”, а коли прибули медики – просто поїхав додому.

Тепер з водієм працюють слідчі, автомобіль тимчасово арештовано як речовий доказ. Патрульні мають підстави вважати, що напередодні 42-річний франківець вживав алкоголь.

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