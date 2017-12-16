На Франківщині автобус зніс дві електроопори – водій втік. ФОТО

16 грудня близько 8-ї години на вулиці Отця Блавацького в Івано-Франківську водій маршрутного автобуса №24 наїхав на електричний стовп та втік з місця пригоди.

Про це повідомляє патрульна поліція Івано-Франківська, пише Дзеркало Коломиї.

На місці ДТП патрульні виявили уламки від маршрутки та збитий стовп. Крім нього впали ще дві електроопори.

Поліціанти встановили, який автобус може бути причетним до аварії та розпочали його пошуки, оглядаючи двори та місця відстою маршруток.

За 400 метрів від місця ДТП патрульні знайшли схований автобус. На місце викликали його власника, а той – 58-річного водія. На порушника склали адмінпротколи за вчинення ДТП і залишенння місця пригоди.

Адміністративні матеріали будуть передані до суду, який і встановить розмір штрафу для водія.

Через збиті електроопори знеструмлено кілька вулиць, повідомили у прес-службі “Прикарпаттяобленерго”.

Електропостачання планують відновити до кінця дня.

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