На Франківщині аферисти збирають гроші нібито дітям-сиротам

Останнім часом почастішали випадки звернень нібито за дорученням керівництва облдержадміністрації до очільників підприємств, організацій та установ різних рівнів і форм власності щодо надання фінансової допомоги дітям-сиротам.

Про це повідомляє прес-служба ОДА.

Мова йде про перерахування коштів на рахунки благодійних організацій нібито для проведення заходів із оздоровлення дітей у таборах відпочинку, санаторіях, лікувальних закладах.

Повідомляємо, що на сьогоднішній день ОДА не ініціювала таких акцій зі збору коштів і ніяких відповідних доручень з цього приводу не надавала.

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