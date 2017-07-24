На Франківщині 5-місячна дитина потребує негайної пересадки кісткового мозку. РЕКВІЗИТИ

У 5-місячної дівчинки Марини Петричук виявили страшну недугу.

Після планового щеплення чомусь заболіла ніжка. Мати понесла її в лікарню, але аналіз крові показав дуже низький рівень лейкоцитів. Після тривалого обстеження лікарі приголомшили діагнозом – важкий комбінований імунодефіцит, повідомляє ТСН.

Це означає, за словами доцента кафедри дитячих хвороб післядипломної освіти Івано-Франківського медичного університету Віри Сем’янчук, дитинка народжується повністю без імунної системи. Вона повністю не здатна протистояти будь-яким збудникам: вірусам, бактеріям, грибковим організмам.

Наразі дівчинка повністю ізольована від сторонніх та живе майже в стерильних умовах. Такий імунодефіцит, кажуть лікарі, зазвичай передається спадково.

“На фоні стресу, під час першого триместру вагітності в мене були стреси сильні. Генетика дала збій“, – розповіла мати дівчинки Мар’яна Петричук.

Однак вилікувати дівчинку можна, запевняють медики, якщо зробити пересадку кісткового мозку.

Мати, як донор, не підійшла. Тож Марину можуть прооперувати тільки за кордоном. Жінка розіслала запити в кілька європейських лікарень. Наразі це можна зробити в Білорусі. Вартість операції складає приблизно 150 тисяч доларів за 100-відсоткової передоплати. У матері-одиначки таких грошей і близько немає.

Квитки на літак безкоштовно готова надати авіакомпанія МАУ, згідно з угодою з телеканалом 1+1. Але часу на збір коштів на операцію в Петричуків катастрофічно мало: для дівчинки навіть підхопити нежить страшно. Тож уся їхня надія на небайдужих людей.

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Мама дівчинки: Петричук Мар’яна Олексіївна

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