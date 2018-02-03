На дорогах Коломийщини патрулюватиме більше екіпажів поліції

Патрульна поліція Івано-Франківської області відтепер патрулюватиме частину дороги від Івано-Франківська до Снятина.

Відтак, крім доріг обласного центру, під контролем патрульних будуть траси й у трьох районах області (Тисменицькому, Коломийському та Снятинському), інформує прес-служба патрульної поліції Івано-Франківської області.

Разом зі збільшенням штату патрульної поліції Івано-Франківської області збільшуватиметься й площа патрулювання.

Автошлях Н 10 — автомобільний шлях національного значення на території України. Він проходить територією Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.

Два екіпажі цілодобово стежитимуть за дотриманням водіями правил дорожнього руху на під’їздах до Івано-Франківська й Тисмениці, а також – на маршруті Марківці-Отинія-Коломия-Заболотів-Снятин.