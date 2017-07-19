На День міста в Коломиї відкриють концертний зал “Габсбург”

19 серпня у мистецькому центрі “Світовид” відбудеться відкриття та освячення концертного залу “Габсбург”.

Відкриття присвячене першій річниці від початку роботи “Світовиду”, а також з нагоди Дня міста Коломиї.

Під час відкриття запланований концерт класичної музики та співу й театральне представлення від FRANCO-театру.

До річниці своєї діяльності “Світовид” відкриває концертний зал “Габсбург”, назва якого як данина памʼяті й подяка імперській родині Габсбургів за будівлі, що понад двісті років послуговують коломиянам.

Мистецький центр “Світовид” відчинив свої двері 19 серпня 2016 року в день святкування 775-річниці першої літописної згадки про Коломию. Тоді відбулося відкриття картинної галереї “Спілки художників “Коло-Ми-Я” та мистецької виставки “Барви Кола”.



“За рік діяльності нам вдалося не тільки привернути увагу громади до культурно-мистецького життя міста, але і створити атмосферу залученості активних коломиян до життя та діяльності міста. Це тільки перші кроки довгого шляху, який, завдяки підтримці громади міста і району, ми змогли зробити. Мистецький центр “Світовид” – це плід багаторічної праці родини Бережницьких, громадських та культурно-мистецьких діячів”, – йдеться у повідомленні “Світовиду”.

Мистецький центр “Світовид” віднайшов себе в будівлях архітектурної та національної памʼяті, зведених в Коломиї династією Габсбургів для потреб австрійського імперського війська, й з приходом комуно-більшовиків були переобладнані в катівню смерті для тисяч борців за волю України, які стали прикладом незламності духу, любові та відданості Україні.

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