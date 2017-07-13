На Черкащині блискавка вбила цілу сім’ю

У середу, 12 липня, близько 17.00, на Черкащині розряд блискавки вбив родину із трьох людей.

Про це у Facebook повідомив речник ДСНС у Черкаській області Костянтин Проценко.

Трагедія сталася на полі поряд із селом Кузьмина Гребля Христинівського району. 38-річний чоловік, його 35-річна дружина та 15-річний син збирали на полі сільськогосподарського виробничого комбінату огірки.

Внаслідок удару блискавки чоловік і жінка загинули на місці, а хлопця у критичному стані доправили до реанімації. Попри зусилля медиків, так і не прийшовши до тями, через дві години хлопчина помер.

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