На благодійному балу у Коломиї збирали кошти на лікування онкохворого Захарчика Грекуляка. ФОТО

13 травня у Мистецькому центрі “Світовид” провели благодійний весняний бал на підтримку учня 1 класу природничо-математичного ліцею Захарчика Грекуляка.
На балу зібрали 8 824 гривень.
Зібрані кошти підуть на лікування маленького коломиянина, який бореться з тяжкою недугою – раком крові, інформує “Дзеркало Коломиї“.
Фото: Андрій Каня
Приємно вражає, що коломийська молодь , хоче, прагне, любить, допомагає,підтримує усіма силами тих хто цього потребує, робить все що можна і навіть більше.
Дуже приємно вражає що коломийська молодь , прагне , робить все для того і для тих, хто цього потребує .