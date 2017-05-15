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На благодійному балу у Коломиї збирали кошти на лікування онкохворого Захарчика Грекуляка. ФОТО

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13 травня у Мистецькому центрі “Світовид” провели благодійний весняний бал на підтримку учня 1 класу природничо-математичного ліцею Захарчика Грекуляка.

На балу зібрали 8 824 гривень.

Don Yapon

Зібрані кошти підуть на лікування маленького коломиянина, який бореться з тяжкою недугою – раком крові, інформує “Дзеркало Коломиї“.

Захар Грекуляк

Фото: Андрій Каня

Don Yapon

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2 Коментарі

  1. Приємно вражає, що коломийська молодь , хоче, прагне, любить, допомагає,підтримує усіма силами тих хто цього потребує, робить все що можна і навіть більше.