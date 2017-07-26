На базі, де масово отруїлися туристи, виявили серйозні порушення

Відпочинковий заклад “Сяйво Карпат” в Красноїллі Верховинського району, де отруїлося 36 туристів, не зареєстрований як оператор з надання послуг громадського харчування та не має документів на походження продуктів.

Про це КУРСу повідомив начальник ГУ Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області Роман Гурський.

Нагадаємо, вчора з підозрами на отруєння госпіталізовано 13 потерпілих, з них 11 іноземців, які перебували у згаданому відпочинковому закладі. У поліції ще до результатів аналізів чомусь поспішили повідомити, що туристи отруїлися власними продуктами. Вчора станом на 18.00 до Верховинської ЦРЛ з харчовим отруєнням поступило вже 34 особи. З них 14 громадян Німеччини, 11 – Польщі та 9 українців.

Як повідомив Роман Гурський, на сьогодні є 36 хворих, з них – 30 дітей. Однак стан хворих після того, як медики провели дезінтоксикацію, покращився.

Вчора робоча група Держпродспоживслужби працювала у закладі, де отруїлися туристи, до 21.00 години.

“Було проведено епідеміологічне розслідування, про що складений відповідний акт. Встановлено, що це підприємство було не зареєстроване як оператор, який надає послуги з харчування. Багато є недоліків у самій організації харчування. Це і відсутність документів на походження продуктів, і відсутність санітарних книжок, і недостатній санітарний стан на кухні, – розповів Роман Гурський. – Відібрані на дослідження відповідні змиви, продукти харчування, опитані хворі. Буде складений протокол на власника, та після одержання результатів досліджень це все буде узагальнено і направлено в Національну поліцію для розслідування кримінальної справи“.

До слова, у секторі комунікації ГУ Нацполіції в області повідомили, що група осіб, яка отруїлася ввечері 24 липня, привезла власну електробутербродницю та приготувала в ній пиріг із привезених із собою продуктів.

“Електроприлад та залишки продуктів харчування вилучено. Стан потерпілих стабільний“, – йдеться у повідомленні.

Однак у Держпродспоживслужбі з такою версією поліції не погоджуються.

“Мене не цікавить, хто що вилучав, я дію в межах повноважень. Ви питайте поліцію, нащо їм та бутербродниця. Я не підтримую ті версії, які озвучують колеги з Національної поліції, з ДСН. Я маю чітко визначені свої посадові обов’язки і не можу коментувати, хто що повилучав. А то у нас всі щось розслідують, всі щось вилучають, а як спитати, нащо їм це потрібно, то відповісти не можуть“, – відзначає Гурський.

Відпочинковий заклад “Сяйво Карпат” належить родині голови Верховинської районної ради Івана Шкіндюка.