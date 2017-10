На 75,5 тис. грн оштрафували 4 прикарпатські заклади харчування

Суди масово виносять рішення про стягнення штрафів з власників закладів, що не сплачують роялті за використання музики.

Про це пише Курс з посиланням на прес-службу Української ліги авторських і суміжних прав.

Одразу кілька закладів на Івано-Франківщині сплатять до 32 тисяч гривень штрафу за нелегальне використання музики.

Мова йде про чотири заклади – ресторан “Легенда Центр”, бістро “Десятка”, паб “Микулинецький” та популярне на Буковелі кафе “Bugi.L”.

Суд задовольнив позови приватної організації “Організація колективного управління авторськими та суміжними правами” (ОКУАСП) і зобов’язав власників закладів сплатити грошову компенсацію:

Ресторан “Легенда Центр” (Івано-Франківськ, пл. Ринок, 18А) – штраф 32 000 грн.

Паб “Микулинецький” (Івано-Франківськ, вул. Леся Курбаса, 2) – штраф 14 500 грн.

Бістро “Десятка” (Івано-Франківськ, вул. Шашкевича, 4) – штраф 14 500 грн.

Кафе “Bugi.L” (Івано-Франківська область, урочище Вишні, 1) – штраф 14 500 грн.

У постановах суду зазначено, що у лютому та березні 2016 року представником ОКУАСП була проведена низка контрольних прослуховувань у кафе та ресторанах Івано-Франківська та області. В результаті було зроблено фіксації публічного виконання музичного контенту у вищеназваних закладах.

Йдеться про використання для фонового озвучення пісень “River flows in you” у виконанні Tim, “Rock around the clock” у виконанні “Bill Haley & His Comets”, “Summer” у виконанні Calvin Harris, “When we stаnd together” у виконанні Nickelback та інших.

Під час судових розглядів власники закладів не змогли надати доказів легального використання музики, а саме наявності договору з правовласниками та сплати роялті. Це є порушенням майнових авторських прав і невиконанням норм Закону України “Про авторське право і суміжні права”, а отже тягне за собою сплату штрафів.

Зауважимо, що мінімальна сума штрафу за нелегальне використання музики складає 10 мінімальних заробітних плат. При визначенні сум компенсацій суд виходить із розмірів мінімальної заробітної плати на момент проведення фіксацій. Тому на сьогодні нелегальне використання музики коштуватиме підприємцям мінімум 32 тисячі гривень.

