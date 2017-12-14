МОЗ представило рекомендації щодо здорового харчування

13 грудня Міністерство охорони здоров’я разом із Центром громадського здоров’я та експертами-дієтологами презентували національні рекомендації зі здорового харчування та визначили найважливіші групи продуктів, які повинні входити до щоденного раціону людини.

Про це йдеться на сайті МОЗу, пише Дзеркало Коломиї.

У рамках заходу експерти назвали перелік необхідних організму продуктів та рекомендований розмір порцій, розроблених на основі найкращих практик провідних країн світу та офіційно схвалених МОЗ України та Центром громадського здоров’я МОЗ України.

До складу рекомендованих продуктів увійшли сезонні овочі та фрукти, звичні та доступні молочні та кисломолочні продукти, різні види риби та м’яса.

За структурою – це сім рекомендацій щодо здорового харчування дорослих і дітей старше 2 років, які допоможуть скласти власний збалансований раціон із корисних харчових продуктів і напоїв.

“Харчування – один з ключових факторів попередження низки хронічних захворювань. В той же час, це і фактор ризику, бо завжди залишається свідомим вибором кожної окремої людини. Поява офіційно обґрунтованих рекомендацій зробить цей вибір простішим”, – зазначив автор рекомендацій, Президент Асоціації дієтологів України Олег Швець. ​

“Раціональне харчування є визначальною умовою формування здоров’я та високої працездатності й активності протягом усього життя. Але, на жаль, статистика свідчить, що українці нехтують принципами здорового харчування, що суттєво знижує якість життя і, врешті, несе загрозу їх здоров’ю. Сьогодні близько половини населення країни мають надлишкову вагу або ожиріння”, – підкреслив заступник гендиректора з нагляду за неінфекційними хворобами Центру громадського здоров’я МОЗ України Владислав Збанацький.

Як повідомлялося раніше, в Україні вперше за 18 років переглянули норми харчування.