Монастир на Франківщині перейшов з підпорядкування УАПЦ у юрисдикцію Київського Патріархату

14 липня Патріарх Київський Філарет прийняв у своїй резиденції архімандрита Максима Волошенюка – намісника монастиря Святого Серафима Саровського у селі Кривець Богородчанського району.

Філарет благословив прийняти монастир на чолі з намісником до складу Української Православної Церкви Київського Патріархату на правах ставропігійного монастиря, про що був виданий указ, повідомляє прес-служба УПЦ КП.

Досі монастир святого Серафима Саровського перебував у юрисдикції Української Автокефальної Православної Церкви.

Нагадаємо, торік впродовж двох тижнів на Коломийщині з підпорядкування УАПЦ перейшли у юрисдикцію УПЦ КП 20 парафій.

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