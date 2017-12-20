Молодий хлопець з Франківщини опинився під колесами електрички

Зранку на одеському вокзалі електричка переїхала молодого хлопця з Франківщини. Йому ампутували обидві стопи.

23-річний хлопець під електричку Одеса – Вапнярка кинувся сам. Це його друга спроба самогубства, пише Фіртка з посиланням на УСІ.

Причини, за якими він хоче накласти на себе руки, хлопець не називає. З вокзалу його доставили в лікарню. Там хлопцеві ампутували обидві стопи.

Машиніст локомотива знаходиться в шоці, з ним працюють психологи. Інцидент стався сьогодні, 20 грудня, о 7:05.

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