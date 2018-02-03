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Молодь Коломиї співом вшанували пам’ять Кузьми Скрябіна. ВІДЕО

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2 лютого на центральній площі міста коломияни вшанували треті роковини смерті Кузьми Скрябіна.

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