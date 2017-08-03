Місто поглядом продавця морозива: прикарпатців запрошують подивитися людям в очі з посмішкою

Цікаву пропозицію зробила франківцям співвласниця мережі “23 ресторани” Аліна Токмиленко, яка днями сама продавала морозиво на “стометрівці”.

Аліна Токмиленко звернулася до мешканців міста на своїй сторінці у фейсбуці з пропозицією спробувати подивитися на місто з незвичного ракурсу – поглядом продавця морозива, пише КУРС.

– Декілька днів тому я продавала морозиво в “Delikacia”. Зрозуміла, наскільки це інший ракурс міста, в якому я живу. Наприклад, якщо довго дивитись в очі людям і посміхатись, вони реагують абсолютно по-різному. Хтось питає, чи ми знайомі, хтось відвертається. І я подумала, що було б дуже круто, щоб ще більше людей подивилось на місто поглядом продавця морозива. Тому ми придумали таку собі забаву “Морозиво for FUN”.

Все просто: вписуєш своє ім’я в графік і працюєш продавцем морозива. Всі, хто хочуть, – фінансові директори, власники бізнесу, іноземні студенти, тренери з фітнесу, архітектори і лікарі. Головна умова – бажання подивитись на місто з іншого ракурсу. З нас – форма, 500 порцій морозива, 20 з яких ви можете подарувати, – написала Аліна.

За кілька годин охочих взяти участь в цій грі назбиралося понад два десятки.

Зареєструватися можна тут.