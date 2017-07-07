Міська рада Мукачева назвала одну із вулиць “тупиком Геннадія Москаля”

На черговій сесії міської ради Мукачева у четвер, 6 липня, ухвалено рішення назвати відгалуження однієї із вулиць міста “тупиком Москаля Геннадія”.

Про це повідомляє Zaxid.net з посиланням на прес-службу міської ради міста.

Відповідне рішення було ухвалене із врахуванням пропозиції комісії з питань збереження історичної спадщини, найменування та перейменування вулиць, встановлення пам’ятних знаків в місті Мукачево.

“Враховуючи пропозиції комісії з питань збереження історичної спадщини, найменування та перейменування вулиць, встановлення пам’ятних знаків в місті Мукачево на сесії міськради вирішено присвоїти відгалуженню вулиці Трудової назву тупик Москаля Геннадія”, – йдеться у повідомленні.

У пропозиції профільної комісії щодо перейменування йдеться, що рішення ухвалено “на честь державного діяча сучасності, заслуженого юриста та провідника змін”.

Наразі голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль ніяк не відреагував на таку ініціативу мукачівських депутатів.

Як повідомляється, між теперішнім мером Мукачева Андрієм Балогою і керівником Закарпатської ОДА вже тривалий час йде політичне протистояння, яке супроводжується взаємними нападками.

Так, до прикладу, влада Мукачевого виступила проти перейменування вулиці Ярослава Галана на Степана Бандери і вулиці Івана Туряниці на вулицю Романа Шухевича, яке здійснив Геннадій Москаль 5 квітня, виконуючи вимоги закону про декомунізацію.

Нові назви не внесли до Національних інформаційних систем, оскільки, зі слів прес-служби ОДА, Мукачівська міськрада написала листа в Закарпатську філію Національних інформаційних систем, що перейменування вулиці Шухевича начебто “…викликало велике суспільне збурення жителів міста, що призвело до численних звернень до виконавчого комітету Мукачівської міської ради”.

У підсумку 6 липня сесія Мукачівської ради перейменували вулиці Бандери і Шухевича на Гузара і Шептицького.